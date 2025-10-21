Regionali Ufficiale la candidatura del giornalista Graziano nella lista Per le persone e le comunità

Casertanews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficiale: il giornalista e attivista civico Antonio Graziano sarà tra i candidati alle prossime elezioni regionali con la lista "Per le Persone e la Comunità". Superato un ostacolo amministrativo che aveva inizialmente compromesso il rilascio del certificato d'iscrizione alle liste elettorali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

regionali ufficiale candidatura giornalistaRegionali, Cirielli si presenta: "Io l'unico in grado di battere la sinistra" |VIDEO - Il candidato del centro destra alla Presidenza della Campania: "Con De Luca, la nostra regione è ultima in tutto" ... Si legge su napolitoday.it

regionali ufficiale candidatura giornalistaCampania, Regionali. Simonelli (M5S): “Ci siamo con coraggio” -   – È ufficiale la candidatura di Aldo Simonelli, 27 anni, consigliere comunale di Frignano e storico attivista del Movimento 5 Stelle, ... Scrive sciscianonotizie.it

Regionali, Fico svela il simbolo della sua lista: mercoledì la presentazione ufficiale - “Il 23 e 24 novembre troverete diverse liste accanto al mio nome come candidato presidente della Regione Campania. Da irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Ufficiale Candidatura Giornalista