Regionali Ufficiale la candidatura del giornalista Graziano nella lista Per le persone e le comunità

È ufficiale: il giornalista e attivista civico Antonio Graziano sarà tra i candidati alle prossime elezioni regionali con la lista "Per le Persone e la Comunità". Superato un ostacolo amministrativo che aveva inizialmente compromesso il rilascio del certificato d'iscrizione alle liste elettorali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

Regionali in Campania. Ecco l'elenco ufficiale dei candidati e delle candidate nella lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno. #regionali2025 #elezioniregionali2025 #pdcampania #pdsalerno #PD #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regio Vai su Facebook

POLITICA. REGIONALI. È UFFICIALE: CIRIELLI CANDIDATO DEL CENTRODESTRA #video di Italia2TV - X Vai su X

Regionali, Cirielli si presenta: "Io l'unico in grado di battere la sinistra" |VIDEO - Il candidato del centro destra alla Presidenza della Campania: "Con De Luca, la nostra regione è ultima in tutto" ... Si legge su napolitoday.it

Campania, Regionali. Simonelli (M5S): “Ci siamo con coraggio” - – È ufficiale la candidatura di Aldo Simonelli, 27 anni, consigliere comunale di Frignano e storico attivista del Movimento 5 Stelle, ... Scrive sciscianonotizie.it

Regionali, Fico svela il simbolo della sua lista: mercoledì la presentazione ufficiale - “Il 23 e 24 novembre troverete diverse liste accanto al mio nome come candidato presidente della Regione Campania. Da irpinianews.it