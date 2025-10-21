Regionali tutti i candidati dell’area giuglianese

Teleclubitalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanno venendo fuori giorno dopo giorno nuovi candidati al consiglio regionale. Tra uscenti, vecchie conoscenze e volti nuovi, l’area a Nord di Napoli, in particolare Giugliano e dintorni avranno diversi aspiranti consiglieri regionali.   Tra gli uscenti c’è nella lista A testa alta il consigliere Giovanni Porcelli. Non si . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

regionali tutti i candidati dell8217area giuglianese

© Teleclubitalia.it - Regionali, tutti i candidati dell’area giuglianese

News recenti che potrebbero piacerti

regionali tutti candidati dell8217areaListe regionali Campania, dalla base del M5s ok ai candidati Fdi: si attende il sì di Sangiuliano e Lucci - Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno dato l’ok, pur con una partecipazione non certo oceanica, alle liste proposte dal Movimento. Si legge su ilmattino.it

regionali tutti candidati dell8217areaRegionali Campania, non solo Fico e Cirielli: ecco chi sono gli altri candidati - Bandecchi, Granato, De Rosa, Arnese, Bruno, Campanile: la carica degli outsider candidati alle regionali in Campania. Come scrive policymakermag.it

regionali tutti candidati dell8217areaRegionali Campania, in AVS battaglia in lista tra i candidati di Sinistra Italiana e Verdi - Alleanza Verdi e Sinistra mette in campo per le regionali campane una lista competitiva dove in tanti si sfideranno ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Tutti Candidati Dell8217area