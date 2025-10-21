Stanno venendo fuori giorno dopo giorno nuovi candidati al consiglio regionale. Tra uscenti, vecchie conoscenze e volti nuovi, l’area a Nord di Napoli, in particolare Giugliano e dintorni avranno diversi aspiranti consiglieri regionali. Tra gli uscenti c’è nella lista A testa alta il consigliere Giovanni Porcelli. Non si . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Regionali, tutti i candidati dell’area giuglianese