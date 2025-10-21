Regionali Tajani ringrazia Zannini e amministratori | Forza Italia primo partito nel casertano
"Ringrazio Giovanni e tutti gli amministratori che hanno aderito a Forza Italia. A Caserta ci aspettiamo di essere il primo partito e vogliamo raggiungere questo obiettivo anche in Campania, poiché ci sono tutte le condizioni per farlo". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
