Regionali Puglia scoppia il caso delle offerte al PD per candidarsi

Imolaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi vuole correre per un seggio regionale deve versare un contributo di 2500 euro, una specie di quota, al PD. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

