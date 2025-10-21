Regionali Puglia scoppia il caso delle offerte al PD per candidarsi

Chi vuole correre per un seggio regionale deve versare un contributo di 2500 euro, una specie di quota, al PD.

RegionalI Puglia, centrodestra: Lobuono parte dalle province di "confine", ma pesa il nodo Fitto La corsa verso le Regionali entra nel vivo, ma il centrodestra appare ancora in fase di rodaggio. Il candidato presidente Luigi Lobuono ha avviato la campagna d - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Puglia, le parole choc di Lobuono: «Ulivi sterminati, le strade del Salento come Gaza» - X Vai su X

Puglia, il caso dei 25 milioni di fondi della Regione gestiti dal direttore-candidato Patruno - La delibera predisposta del grillino che 6 giorni prima delle dimissioni ha distribuito a pioggia i soldi per gli spettacoli dei prossimi 3 anni ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Vigilanza Rai, ennesima riunione a vuoto. Ma così scoppia il caso della par condicio per le elezioni regionali. Liberi tutti - Ci vorrebbe che la Vigilanza si riunisse e facesse delle regole chiare e precise, ma questo è impossibile per l'impasse sul nome del presidente All'indomani della bufera per la presenza in televisione ... Lo riporta affaritaliani.it

Regionali Puglia 2025, Decaro al Pd: “stop Vendola-Emiliano o lascio”/ Centrodestra candida Tomasi in Toscana - Caos Pd in Puglia (e resa al M5s in Campania e Calabria): corsa alle Elezioni Regionali 2025 col nodo Decaro e l'impasse con AVS. Si legge su ilsussidiario.net