Regionali PER presenta i candidati nel Sannio | c’è una torrecusana d’adozione

Tempo di lettura: < 1 minuto Il movimento PER – Persone e Rinnovamento ha ufficializzato i candidati nella provincia sannita per le Elezioni Regionali,  portando in campo volti nuovi, competenze e passione civile. Affiancato dalla co-fondatrice di PER, Luisa Sannino, il capolista della provincia di Benevento sarà il dott. Alfonso Verrillo, un’eccellenza nel campo della Medicina Nucleare. Verrillo rappresenta il partito INSIEME, che contribuisce in modo concreto e qualificato alla lista PER, arricchendola di esperienza e visione. A sostenere la lista sannita la presenza e l’impegno di Luisa Sannino, avvocato e insegnante di diritto, figura di rilievo nel mondo del sociale e del volontariato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

