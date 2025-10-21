Regionali Nino Simeone con Fico Presidente | Per una Campania più vicina ai cittadini

Il 23 e 24 novembre si vota per le Regionali in Campania: Nino Simeone è candidato nella lista con Fico Presidente con un progetto concreto e umano per riportare Napoli e la sua provincia al centro dell’agenda politica regionale. Nino Simeone è consigliere comunale di Napoli e presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità. Ha costruito la sua storia restando vicino alle persone e ai loro bisogni. Nel suo programma mette Napoli e i Comuni della provincia al centro, con l’obiettivo di dare continuità a ciò che è stato avviato e di affrontare con coraggio le nuove sfide che attendono la regione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

Al PalaCarneroli di Urbino, l’11–12 ottobre, la rappresentativa calabrese ha brillato al Campionato Italiano a Rappresentative Regionali FIJLKAM: tra oltre 590 atleti provenienti da 14 regioni, Clara Nino (ASD Martial Kroton Ryu) ha conquistato la medaglia d’o - facebook.com Vai su Facebook

Il Servizio Sanitario Nazionale è nato per garantire un diritto costituzionale. Ma si sta trasformando in 21 Sistemi Sanitari Regionali basati sulle regole del libero mercato. Un rischio che il Paese deve assolutamente scongiurare, perché se la Costituzione tutela - X Vai su X

Nino Simeone per una Campania più vicina ai cittadini - Il 23 e 24 novembre si vota per le Regionali in Campania: Nino Simeone è candidato nella lista con Fico Presidente con un progetto concreto e umano per ... Si legge su 2anews.it

Fico presenta il capolista di Napoli: "Chi non rispetta i paletti va altrove" - È Giovanni Russo il primo nome della lista del candidato presidente della Campania per il centro- napolitoday.it scrive

Regionali Campania, Fico lancia la lista civica e vede De Luca: «Avanti con un progetto stabile, alternativo alla destra» - Con la presentazione ufficiale della lista civica “Roberto Fico Presidente” e il faccia a faccia con ... Si legge su giustizianews24.it