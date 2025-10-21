Regionali Nino Simeone con Fico Presidente | Per una Campania più vicina ai cittadini

  Il 23 e 24 novembre si vota per le Regionali in Campania: Nino Simeone è candidato nella lista con Fico Presidente con un progetto concreto e umano per riportare Napoli e la sua provincia al centro dell’agenda politica regionale. Nino Simeone è consigliere comunale di Napoli e presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità. Ha costruito la sua storia restando vicino alle persone e ai loro bisogni. Nel suo programma mette Napoli e i Comuni della provincia al centro, con l’obiettivo di dare continuità a ciò che è stato avviato e di affrontare con coraggio le nuove sfide che attendono la regione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

