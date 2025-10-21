Regionali Martusciello FI | Assessori non si scelgono tra chi resta sul divano

Tempo di lettura: < 1 minuto “Gli assessori regionali non li sceglieremo tra chi non si è schierato, stando sul divano a guardare le elezioni. Chi vuole essere protagonista nel governo regionale che verrà deve impegnarsi, dimostrando di credere nei nostri valori. Non c’è un secondo tempo in questa partita, non c’è una seconda chance”. Lo ha detto Fulvio Martusciello (FI), segretario regionale del partito, a margine di un evento a Chiaiano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Martusciello (FI): “Assessori non si scelgono tra chi resta sul divano”

