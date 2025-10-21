Regionali Maria Rosaria Boccia | Volevano candidarmi tutti i partiti

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Bisogna parlare dei dati reali e del coraggio di un imprenditore come Bandecchi che ha deciso di candidarsi in Campania per fare il bene dei campani". Ospite questa mattina del programma "L'Aria che Tira" condotto da David Parenzo su La7, Maria Rosaria Boccia ha parlato della sua candidatura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

