Regionali in Campania gli irpini in corsa per quattro posti disponibili
Tempo di lettura: 3 minuti A pochissimi giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature alle regionali della Campania (sabato 25 ottobre ore 12:00), definiti i candidati di ambo gli schieramenti per la presidenza della Regione, ora i partiti lavorano alla chiusura delle liste. Lo scenario per la provincia di Avellino per gran parte è già definito: restano pochissime caselle vuote e nodi di non poco conto. LE FORZE IN CAMPO C ENTROSINISTRA, ROBERTO FICO CANDIDATO PRESIDENTE PARTITO DEMOCRATICO 1- Maurizio Petracca, consigliere regionale uscente 2- Anna Nazzaro ( consigliere comunale Atripalda, consigliera di parità Provincia) 3- Antonia Caruso, consigliere comunale Avella 4- Antonio Gengaro, ex candidato sindaco Avellino P. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
