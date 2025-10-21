Regionali in Campania Gengaro | Il mio sostegno a Roberto Fico prescinde da una mia eventuale candidatura

Antonio Gengaro: "Il mio impegno per le regionali in Campania, a sostegno di Roberto Fico, prescinde da una mia eventuale candidatura nella lista del Partito Democratico. Sono consapevole che la vittoria della coalizione di centrosinistra non è scontata e che bisogna, comunque, impegnarsi con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it