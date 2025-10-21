Regionali in Campania Gengaro | Il mio sostegno a Roberto Fico prescinde da una mia eventuale candidatura

Avellinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Gengaro: "Il mio impegno per le regionali in Campania, a sostegno di Roberto Fico, prescinde da una mia eventuale candidatura nella lista del Partito Democratico. Sono consapevole che la vittoria della coalizione di centrosinistra non è scontata e che bisogna, comunque, impegnarsi con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

regionali campania gengaro mioLista Pd alla Regione, Gengaro verso il passo indietro: “Il mio impegno prescinde da una eventuale candidatura” - “Il mio impegno per le regionali in Campania, a sostegno di Roberto Fico, prescinde da una mia eventuale candidatura nella lista del Pd”. Secondo corriereirpinia.it

regionali campania gengaro mioElezioni regionali, Gengaro: il mio impegno a sostegno di Roberto Fico - L'articolo Elezioni regionali, Gengaro: il mio impegno a sostegno di Roberto Fico proviene da OttoPagine. Si legge su msn.com

regionali campania gengaro mioRegionali, Tajani: «Fico in Campania è il candidato dell'estrema sinistra» - «Siamo convinti di vincere le elezioni regionali e di occupare uno spazio politico importante al centro. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Gengaro Mio