"Stop al sistema clientelare, la Campania tornerà terra di trasparenza e opportunità. – così Edmondo Cirielli candidato presidente alla Regione Campania per il centrodestra. "Ho servito lo Stato in divisa e nelle istituzioni per tutta la mia vita. Da ufficiale dei Carabinieri, poi da parlamentare e oggi da Vice Ministro degli Esteri, ho sempre agito con un principio chiaro: difendere la legalità e mettere il merito davanti a ogni privilegio. Con me Presidente finirà la stagione delle clientele e dei favori agli amici degli amici. Nessuno potrà condizionare le nostre scelte.

© Anteprima24.it - Regionali, Cirielli: “Con me legalità e trasparenza. Diventeremo un modello”