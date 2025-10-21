Regionali Cirielli | Con me legalità e trasparenza Diventeremo un modello

Anteprima24.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Stop al sistema clientelare, la Campania tornerà terra di trasparenza e opportunità. – così Edmondo Cirielli candidato presidente alla Regione Campania per il centrodestra.  “Ho servito lo Stato in divisa e nelle istituzioni per tutta la mia vita. Da ufficiale dei Carabinieri, poi da parlamentare e oggi da Vice Ministro degli Esteri, ho sempre agito con un principio chiaro: difendere la legalità e mettere il merito davanti a ogni privilegio. Con me Presidente finirà la stagione delle clientele e dei favori agli amici degli amici. Nessuno potrà condizionare le nostre scelte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali cirielli con me legalit224 e trasparenza diventeremo un modello

© Anteprima24.it - Regionali, Cirielli: “Con me legalità e trasparenza. Diventeremo un modello”

Argomenti simili trattati di recente

regionali cirielli legalit224 trasparenzaElezioni, Cirielli: «Con me in Campania tornano legalità e trasparenza: basta clientelismo, sarà una Regione modello» - "Stop al sistema clientelare, la Campania tornerà terra di trasparenza e opportunità. Lo riporta ilvescovado.it

regionali cirielli legalit224 trasparenzaRegionali Campania, Edmondo Cirielli: «Stop al sistema clientelare» - Da ufficiale dei Carabinieri, poi da parlamentare e oggi da Vice Ministro degli Esteri, ho sempre agito con ... ilmattino.it scrive

regionali cirielli legalit224 trasparenzaRegionali Campania, Cirielli lavora per fare il pieno di candidati: ipotesi 8 liste - È la settimana cruciale per la composizione delle liste dei candidati alle Elezioni Region ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Cirielli Legalit224 Trasparenza