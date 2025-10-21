Regionali Campania Cirielli lavora per fare il pieno di candidati | ipotesi 8 liste
Cirielli punta ad attrarre più liste possibili per la chiamata del 23 e 24 novembre. Trattative per Di Fenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
La candidata alle regionali in Campania nella lista di Avs accusata in queste ore di essere una sostenitrice delle idee naziste - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Regionali Campania, la rivelazione di Boccia: “Il Pd mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove” - X Vai su X
Regionali Campania, Cirielli lavora per fare il pieno di candidati: ipotesi 8 liste - È la settimana cruciale per la composizione delle liste dei candidati alle Elezioni Region ... Scrive fanpage.it
Regionali Campania, Edmondo Cirielli: «Stop al sistema clientelare» - Da ufficiale dei Carabinieri, poi da parlamentare e oggi da Vice Ministro degli Esteri, ho sempre agito con ... Segnala ilmattino.it
Regionali Campania, Cirielli punge Fico: «Dica cosa condivide dei 10 anni in Regione» - «Non alziamo i toni dello scontro, Roberto Fico è una persona garbata», ripete più volte Edmondo Cirielli. Segnala ilmattino.it