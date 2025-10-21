Reggio Calabria violento scontro tra pullman e auto | tre morti

Un devastante scontro frontale tra i due veicoli che si sarebbe consumato sulla strada Ionio-Tirreno. In corso le indagini per la ricostruzione della vicenda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Reggio Calabria, violento scontro tra pullman e auto: tre morti

News recenti che potrebbero piacerti

? Reggio Calabria, Falcomatà: «Rigeneriamo la città tra legalità, cultura e inclusione sociale». #ReggioCalabria #Legalità #Cultura #MuseoDelMare #Arghillà #Riqualificazione #Inclusione #PartecipazioneSociale #Rinascita #Futuro ? https://metisonline.or - X Vai su X

Il primo PARCO DELLE ZUCCHE della provincia di Reggio Calabria Giorni dell’evento 5-12-19-26 OTTOBRE 1-2 NOVEMBRE - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria, scontro frontale tra bus e auto a Gioiosa Jonica: tre morti - Tirreno’, dove un violento scontro frontale tra un autobus e un mezzo ha causato la morte di tre persone. Secondo msn.com

Scontro mortale: muoiono tre giovani del Vibonese - L’impatto, particolarmente violento, è risultato fatale per due dei passeggeri dell’auto, deceduti sul colpo. Segnala zoom24.it

Scontro tra pullman e auto in Calabria, morti moglie, marito e un amico. Chi sono le vittime del frontale sulla Jonio-Tirreno - Lo scontro frontale con il pullman per cause ancora da accertare ... Da msn.com