Reggio Calabria scontro tra autobus e auto sulla SS682 | tre morti

Tre persone hanno perso la vita oggi in un grave incidente stradale sulla Jonio-Tirreno, in corrispondenza dello svincolo di Gioiosa Jonica a Reggio Calabria. Le vittime, tutte meno di 40 anni e originarie di Serra San Bruno nel Vibonese, stavano percorrendo la Strada statale 682 a bordo di un'auto quando si sono scontrate con un autobus. Due di loro sono decedute sul colpo, la terza, rimasta gravemente ferita, è morta in ospedale dopo esservi stata trasferita in elisoccorso dal 118. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Reggio Calabria, scontro tra autobus e auto sulla SS682: tre morti

