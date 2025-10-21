Reggio Calabria scontro frontale tra bus e auto a Gioiosa Jonica | tre morti

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di martedì lungo la Strada Statale 682 ‘Jonio-Tirreno’, dove un violento scontro frontale tra un autobus e un mezzo ha causato la morte di tre persone. Il sinistro è avvenuto nel territorio comunale di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Due persone sono decedute sul colpo a seguito del violentissimo impatto. Una terza, rimasta gravemente ferita, è stata trasportata in elisoccorso dal 118 presso l’ospedale più vicino, ma purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Da capire la dinamica. Chiusa Ss 682. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, i l tratto interessato della SS682 è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

