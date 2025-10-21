Reggino scomparso a Marina di Curinga | soccorsi in azione e ricerche in corso
Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, dei distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna (volontario), sono impegnate dal pomeriggio di ieri nelle operazioni di ricerca di una persona scomparsa a Marina di Curinga.La persona scomparsa è Rossi Ferdinando, classe 1951. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
