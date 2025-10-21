Recensione iPad Pro M5 Velocità impressionante in soli 5 mm di spessore

Dday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple aggiorna il suo tablet più potente. Arrivano il processore M5, più memoria e i moduli wireless disegnati in casa, N1 e C1X, ma il cambiamento più grande arriva con iPadOS 26 che porta a bordo finestre, multitasking e AI. L’impressione, però, è che l’hardware resti molto più potente del software.. 🔗 Leggi su Dday.it

