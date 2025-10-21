Rebecca Lonedo la nuova maratoneta azzurra | L’emozione dei miei primi Mondiali | Sprint Zone
Nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone! Ospite di questa puntata è Rebecca Lonedo, maratoneta azzurra classe 1996 di Arzignano (Vicenza), protagonista di una stagione in costante crescita. Dopo un percorso ricco di esperienze nel mezzofondo e negli Eurocross, Rebecca ha vissuto la sua prima grande avventura mondiale sulla maratona, chiudendo al 20° posto ai Campionati del Mondo di Tokyo 2025, nella seconda 42,195 km della sua carriera. Una prestazione di spessore, che si aggiunge al settimo posto nella mezza maratona degli Europei su strada di Lovanio (Belgio), dove ha conquistato anche la medaglia d’argento a squadre con la Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Ci sono atlete che non fanno rumore. Che non cercano riflettori, ma lasciano il segno con il loro silenzio pieno di forza. Una di loro è Rebecca Lonedo, 20ª al mondo nella maratona dei Mondiali di Tokyo 2025. Dopo un anno di stop, è tornata più forte di prima: - facebook.com Vai su Facebook
Rebecca Lonedo, la nuova maratoneta azzurra: “L’emozione dei miei primi Mondiali” | Sprint Zone - Ospite di questa puntata è Rebecca Lonedo, maratoneta azzurra classe 1996 di Arzignano (Vicenza), ... Si legge su oasport.it