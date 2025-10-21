Nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone! Ospite di questa puntata è Rebecca Lonedo, maratoneta azzurra classe 1996 di Arzignano (Vicenza), protagonista di una stagione in costante crescita. Dopo un percorso ricco di esperienze nel mezzofondo e negli Eurocross, Rebecca ha vissuto la sua prima grande avventura mondiale sulla maratona, chiudendo al 20° posto ai Campionati del Mondo di Tokyo 2025, nella seconda 42,195 km della sua carriera. Una prestazione di spessore, che si aggiunge al settimo posto nella mezza maratona degli Europei su strada di Lovanio (Belgio), dove ha conquistato anche la medaglia d’argento a squadre con la Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rebecca Lonedo, la nuova maratoneta azzurra: “L’emozione dei miei primi Mondiali” | Sprint Zone