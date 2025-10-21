Real Madrid Juventus letta da Tudor | Non si può venire qui e speculare troppo perché loro ti fanno gol con niente Su Mbappé dico questa cosa

Real Madrid Juventus, Igor Tudor ha parlato così della squadra spagnola di Xabi Alonso alla vigilia del match di Champions League. Rispetto, ma nessun timore reverenziale. Alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Real Madrid, Igor Tudor suona la carica. Il tecnico della Juventus riconosce la forza dei campioni di Spagna, ma chiede ai suoi una prestazione di coraggio, senza speculare, per provare a fare l'impresa. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI REAL MADRID JUVE "Grandi campioni, ma dobbiamo provare a far male". « Ho visto tutte le loro partite. Hanno grandi campioni », ha esordito Tudor in conferenza stampa, mostrando grande rispetto per l'avversario.

