Real Madrid-Juventus le probabili formazioni | Gatti unica certezza dubbi in mezzo e ballottaggio in attacco

La vigilia più delicata della stagione è arrivata. Dopo il tonfo di Como, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa con un solo obiettivo: rialzarsi subito, e farlo nel palcoscenico più prestigioso, quello del Santiago Bernabéu. Domani sera, contro il Real Madrid, servirà una prova di orgoglio, ma anche di equilibrio tattico, qualità che nelle ultime settimane si sono smarrite. Ieri, silenzio e concentrazione. Oggi, l'allenamento di rifinitura e la partenza per Madrid, con il tecnico Igor Tudor chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Dubbi che, come riporta Tuttosport, non mancano praticamente in nessun reparto.

