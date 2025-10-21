Il Real comanda il campionato, la Juve ha perso a Como dopo cinque pareggi consecutivi. E al Bernabeu la squadra di Alonso ha una media di due gol a partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Real Madrid-Juventus: in casa i blancos segnano sempre, ai bianconeri serve un'impresa