Real Madrid-Juventus | in casa i blancos segnano sempre ai bianconeri serve un' impresa
Il Real comanda il campionato, la Juve ha perso a Como dopo cinque pareggi consecutivi. E al Bernabeu la squadra di Alonso ha una media di due gol a partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Allan Nyom espulso dopo solo 30 secondi! Un inizio di partita da incubo per il difensore del Getafe contro il Real Madrid: https://fanpa.ge/w9Pgm - facebook.com Vai su Facebook
Kenan #Yildiz ha parlato ai canali ufficiali della Uefa verso la sfida di Champions contro il Real Madrid - X Vai su X
Real Madrid - Juventus dove vederla: probabili formazioni e analisi tattica del Match di Champions - Real Madrid vs Juventus 2025/26: scopri dove vedere la partita, le probabili formazioni e l’analisi tattica del match di Champions League ... Da tag24.it
Real Madrid-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico - Una trasferta da far tremare le gambe, quella che attende la Juventus in vista della prossima sfida in Champions League. Lo riporta msn.com
Real Madrid-Juventus dove vederla: orario e probabili formazioni della terza giornata di Champions League - Sono giorni di fuoco in casa Juventus dopo la sconfitta a Como contro i ragazzi di Fabregas. Come scrive msn.com