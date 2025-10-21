Real Madrid-Juventus | in casa i blancos segnano sempre ai bianconeri serve un' impresa

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Real comanda il campionato, la Juve ha perso a Como dopo cinque pareggi consecutivi. E al Bernabeu la squadra di Alonso ha una media di due gol a partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

real madrid juventus in casa i blancos segnano sempre ai bianconeri serve un impresa

© Gazzetta.it - Real Madrid-Juventus: in casa i blancos segnano sempre, ai bianconeri serve un'impresa

Scopri altri approfondimenti

real madrid juventus casaReal Madrid - Juventus dove vederla: probabili formazioni e analisi tattica del Match di Champions - Real Madrid vs Juventus 2025/26: scopri dove vedere la partita, le probabili formazioni e l’analisi tattica del match di Champions League ... Da tag24.it

real madrid juventus casaReal Madrid-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico - Una trasferta da far tremare le gambe, quella che attende la Juventus in vista della prossima sfida in Champions League. Lo riporta msn.com

real madrid juventus casaReal Madrid-Juventus dove vederla: orario e probabili formazioni della terza giornata di Champions League - Sono giorni di fuoco in casa Juventus dopo la sconfitta a Como contro i ragazzi di Fabregas. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Juventus Casa