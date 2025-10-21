di Paolo Rossi Real Madrid Juventus, dentro alle 3 vittorie bianconere al Bernabeu: da Sivori alla standing ovation per Del Piero, e il 2018 che lascia ancora l’amaro. La Juve ha vinto 3 volte al Bernabeu in epoche e con protagonisti molto diversi e all’interno di annate dall’esito non accomunabile. Fatto salvo che difficilmente oggi si troverebbe un tifoso bianconero disponibile a puntare un euro su un’impresa a Madrid, può essere interessante andare a capire il momento nel quale questi successi sono arrivati, il contesto nel quale sono maturati, i protagonisti che li hanno determinati. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SULLA CHAMPIONS LEAGUE 1962: L’IMPRESA DI SIVORI Il Real non aveva mai perso in Coppa dei Campioni davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Real Madrid Juventus, 3 imprese bianconere al Bernabeu: da Sivori alla standing ovation per Del Piero, e quel 2018 che grida ancora vendetta… Riavvolgiamo il nastro così