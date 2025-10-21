Real Madrid Juve streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida del Bernabeu in Champions League

Real Madrid Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Bernabeu, valida per la terza giornata di Champions League 202526. Notte da brividi, notte da leggenda. La Juve si prepara a scendere nell’arena più prestigiosa d’Europa, il Santiago Bernabéu, per affrontare il Real Madrid nella terza giornata della nuova Champions League. L’appuntamento è per domani sera, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21:00, in una sfida che profuma di storia e che sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Una sfida tra giganti feriti. Sarà un confronto tra due superpotenze del calcio europeo, entrambe alle prese con problemi inattesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Bernabeu in Champions League

Leggi anche questi approfondimenti

Contro la Juventus in Champions League potrebbe fare il suo esordio la nuova tecnologia del Real Madrid. Di cosa si tratta: https://fanpa.ge/uMYqw - facebook.com Vai su Facebook

Kenan #Yildiz ha parlato ai canali ufficiali della Uefa verso la sfida di Champions contro il Real Madrid - X Vai su X

Real Madrid – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it scrive

Real Madrid-Juventus, dove vedere il big match in diretta tv e streaming LIVE - I Blancos puntano alla terza vittoria consecutiva in Europa, mentre i bianconeri vogliono uscire dal periodo negativo ... Come scrive msn.com

Dove vedere Real Madrid-Juventus in TV e streaming? - Juventus sarà visibile in diretta tv e streaming su Amazon Prime Video seguendo le seguenti indicazioni: 1. Come scrive goal.com