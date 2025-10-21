Real Madrid Juve streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida del Bernabeu in Champions League
Real Madrid Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Bernabeu, valida per la terza giornata di Champions League 202526. Notte da brividi, notte da leggenda. La Juve si prepara a scendere nell’arena più prestigiosa d’Europa, il Santiago Bernabéu, per affrontare il Real Madrid nella terza giornata della nuova Champions League. L’appuntamento è per domani sera, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21:00, in una sfida che profuma di storia e che sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Una sfida tra giganti feriti. Sarà un confronto tra due superpotenze del calcio europeo, entrambe alle prese con problemi inattesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Contro la Juventus in Champions League potrebbe fare il suo esordio la nuova tecnologia del Real Madrid. Di cosa si tratta: https://fanpa.ge/uMYqw - facebook.com Vai su Facebook
Kenan #Yildiz ha parlato ai canali ufficiali della Uefa verso la sfida di Champions contro il Real Madrid - X Vai su X
Real Madrid – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it scrive
Real Madrid-Juventus, dove vedere il big match in diretta tv e streaming LIVE - I Blancos puntano alla terza vittoria consecutiva in Europa, mentre i bianconeri vogliono uscire dal periodo negativo ... Come scrive msn.com
Dove vedere Real Madrid-Juventus in TV e streaming? - Juventus sarà visibile in diretta tv e streaming su Amazon Prime Video seguendo le seguenti indicazioni: 1. Come scrive goal.com