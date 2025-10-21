Real Madrid Juve, sarà confermata la difesa a 4? Le ultime novità in vista del prossimo match di Champions League. La Juventus si prepara alla notte più difficile nel momento peggiore. Domani sera, al Santiago Bernabéu, la squadra di Igor Tudor affronta il Real Madrid nella terza giornata di Champions League, e deve farlo in piena emergenza e dopo la disastrosa sconfitta di Como. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il tecnico croato, che parlerà in conferenza stampa alle 19:00, sta pensando a mosse a sorpresa per provare a raddrizzare la rotta. L’idea principale è quella di confermare la difesa a quattro, nonostante il KO di Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, sarà confermata la difesa a 4? La rivelazione dalla Continassa sulle possibili scelte di Tudor: e a centrocampo… Novità