Real Madrid Juve sarà confermata la difesa a 4? La rivelazione dalla Continassa sulle possibili scelte di Tudor | e a centrocampo… Novità
Real Madrid Juve, sarà confermata la difesa a 4? Le ultime novità in vista del prossimo match di Champions League. La Juventus si prepara alla notte più difficile nel momento peggiore. Domani sera, al Santiago Bernabéu, la squadra di Igor Tudor affronta il Real Madrid nella terza giornata di Champions League, e deve farlo in piena emergenza e dopo la disastrosa sconfitta di Como. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il tecnico croato, che parlerà in conferenza stampa alle 19:00, sta pensando a mosse a sorpresa per provare a raddrizzare la rotta. L’idea principale è quella di confermare la difesa a quattro, nonostante il KO di Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve, impresa Champions: le due probabili formazioni di Tudor per il Real Madrid - facebook.com Vai su Facebook
Kenan #Yildiz ha parlato ai canali ufficiali della Uefa verso la sfida di Champions contro il Real Madrid - X Vai su X
Huijsen e Alaba saltano Real Madrid-Juve. Gli aggiornamenti verso il Clasico contro il Barcellona - I due difensori delle Merengues saranno assenti nella gara di Champions League contro i bianconeri. Lo riporta tuttosport.com
Real Madrid-Juventus, ecco con quale maglia scenderanno in campo i bianconeri - Juventus, match della terza giornata della fase campionato di Champions League, in programma domani sera a partire dalle 21:00 al Bernabeu, è sempre una sfida di grande fascino ... Come scrive tuttojuve.com
Probabili formazioni Real Madrid Juve: unica certezza dietro, dubbio in mezzo. E davanti salgono le quotazioni di… Ultimissime sulle scelte di Tudor - Probabili formazioni Real Madrid Juve: unica certezza dietro, dubbio in mezzo. Si legge su juventusnews24.com