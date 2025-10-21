Real Madrid Juve Paolo Rossi categorico | Chi ha personalità la tiri fuori! Ricordate cosa successe nel 2008… – VIDEO

Real Madrid Juve, Paolo Rossi ha parlato così della sfida del Bernabeu ricordando quanto successe il 21 ottobre del 2008. Nella nuova puntata di Primo Tempo su , il giornalista Paolo Rossi ha parlato così in vista di Real Madrid Juve di domani. Queste le sue dichiarazioni. TUTTE LE NOTIZIE SULLA CHAMPIONS LEAGUE Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Francesco Calabrò: « Riavvolgiamo il nastro della storia oggi, 21 ottobre, cosa succedeva?». Paolo Rossi: «Molto semplice. 21 ottobre 2008 Juve Real Madrid 2 a 1 a Torino: gol di Del Piero dopo pochissimi minuti un gol alla Del Piero ma in movimento centrale, uno dei gol più belli che ha fatto, raddoppio di Amauri nel secondo tempo, e poi gol di Van Nisterlooy. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, Paolo Rossi categorico: «Chi ha personalità la tiri fuori! Ricordate cosa successe nel 2008…» – VIDEO

