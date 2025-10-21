Real Madrid Juve | le tre cose che mi aspetto di vedere – VIDEO di Marco Baridon

Real Madrid Juve: il VIDEO analisi di Marco Baridon in vista della super sfida di Champions League dei bianconeri. Una notte per ritrovarsi. La Juventus arriva alla supersfida di Champions League contro il Real Madrid nel momento peggiore della sua stagione. Dopo la disastrosa sconfitta di Como, che ha fatto seguito a cinque pareggi consecutivi, la squadra di Igor Tudor è chiamata a una reazione non tanto per il risultato, ma per la dignità. Come analizzato da Marco Baridon nel suo video per , i bianconeri al Bernabeu devono ritrovare tre elementi fondamentali smarriti: carattere, solidità difensiva e cinismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

