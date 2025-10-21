Real Madrid Juve | le tre cose che mi aspetto di vedere – VIDEO di Marco Baridon
Real Madrid Juve: il VIDEO analisi di Marco Baridon in vista della super sfida di Champions League dei bianconeri. Una notte per ritrovarsi. La Juventus arriva alla supersfida di Champions League contro il Real Madrid nel momento peggiore della sua stagione. Dopo la disastrosa sconfitta di Como, che ha fatto seguito a cinque pareggi consecutivi, la squadra di Igor Tudor è chiamata a una reazione non tanto per il risultato, ma per la dignità. Come analizzato da Marco Baridon nel suo video per , i bianconeri al Bernabeu devono ritrovare tre elementi fondamentali smarriti: carattere, solidità difensiva e cinismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contro la Juventus in Champions League potrebbe fare il suo esordio la nuova tecnologia del Real Madrid. Di cosa si tratta: https://fanpa.ge/uMYqw - facebook.com Vai su Facebook
Kenan #Yildiz ha parlato ai canali ufficiali della Uefa verso la sfida di Champions contro il Real Madrid - X Vai su X
Champions League: Xabi Alonso avverte il Real Madrid, "Juve arrabbiata" - "Non dobbiamo dimenticare la storia della Juve, fino a tre settimane fa stava giocando molto bene: troveremo una squadra arrabbiata, dovremo stare attenti": così il tecnico del Real Madrid, Xabi ... Scrive ansa.it
Real Madrid, per Xabi Alonso la Juve è "arrabbiata": "Conosco bene Yildiz dai tempi del Bayern Monaco" - Champions League, scatta il conto alla rovescia per la terza giornata della Fase Campionato: le parole del tecnico dei Blancos alla vigilia del match contro i bianconeri ... Secondo corrieredellosport.it
Xabi Alonso: “Juve arrabbiata, non dimentichiamo la storia. La finale? Chiedete a Zidane” - Le dichiarazioni dell'allenatore del Real Madrid e di Courtois in vista della sfida contro i bianconeri in Champions League ... Da tuttosport.com