Real Madrid Juve la società fa quadrato | anche il Presidente Ferrero e Comolli in partenza con la squadra per Madrid – VIDEO

Real Madrid Juve, la società fa quadrato in vista dell’importante sfida dei bianconeri: il VIDEO con il Presidente Ferrero. (Marco Baridon, inviato a Caselle) – Un segnale forte, un gesto di vicinanza nel momento più difficile della stagione. C’è anche il Presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, in partenza con la squadra dall’aeroporto di Caselle in direzione Madrid. La sua presenza sul volo con il gruppo è una testimonianza chiara della volontà della società di “fare quadrato” attorno a Igor Tudor e ai giocatori. Presente anche il prossimo AD del club, Comolli. Anche il presidente della #Juventus Gianluca #Ferrero in partenza da Caselle per Madrid??? @BaridonMarco #?? #RealJuve pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, la società fa quadrato: anche il Presidente Ferrero e Comolli in partenza con la squadra per Madrid – VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Real Madrid, Endrick potrebbe salutare in prestito a gennaio: su di lui c’è il Marsiglia ma non solo Il talento brasiliano, arrivato a Madrid con grandissime aspettative, sta vivendo un altra stagione in panchina. Come riportato da diverse fonti estere, il Real - facebook.com Vai su Facebook

Kenan #Yildiz ha parlato ai canali ufficiali della Uefa verso la sfida di Champions contro il Real Madrid - X Vai su X

Real Madrid Juve, emergenza totale per Xabi Alonso in difesa! Un altro stop alla vigilia della sfida contro i bianconeri: tutti gli aggiornamenti - Real Madrid Juve, emergenza totale per Xabi Alonso in difesa: le ultime novità sui giocatori che non ci saranno Un’emergenza che si trasforma in un incubo. Riporta juventusnews24.com

Champions League, Real Madrid-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv - Mercoledì 22 ottobre alle ore 21, lo spettacolo della Uefa Champions League si accende al Santiago Bernabeu, dove Real Madrid e Juventus si affrontano nella terza giornata della League Phase. Si legge su today.it

Real, Xabi Alonso: "Attenzione alla Juve, è pericolosa e sarà arrabbiata" - "Vogliamo la terza vittoria e daremo tutto, ma non dobbiamo dimenticare la storia dei bianconeri" ... Come scrive msn.com