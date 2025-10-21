Real Madrid Juve, la partenza dei bianconeri da Caselle: il VIDEO in cui si vedono i ragazzi di Tudor partire. (Marco Baridon inviato a Caselle) – Missione Bernabeu. La Juventus è partita nel primo pomeriggio dall’aeroporto di Torino-Caselle in direzione Madrid, dove domani sera (mercoledì 22 ottobre, ore 21:00) affronterà il Real Madrid nella terza, delicatissima giornata di Champions League. Per la squadra di Igor Tudor è la partita più difficile nel momento peggiore, dopo la crisi nera aperta dalla disastrosa sconfitta di Como. #Juventus in partenza per Madrid???? Domani #RealJuve in #UCL??? Tornano #Zhegrova e #Miretti? Assenti #Bremer, #Cabal e #Pinsoglio (che parte comunque)? Sale il portiere Fuscaldo dalla Next Gen? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, la partenza dei bianconeri da Caselle per l’importante sfida di Champions League: presenti anche Ferrero e Comolli – VIDEO