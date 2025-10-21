Real Madrid Juve i bianconeri sono arrivati in Spagna | il VIDEO del club che mostra la vigilia vissuta dai bianconeri

Real Madrid Juve, i bianconeri sono arrivati in Spagna: il VIDEO con tutti gli aggiornamenti sui movimenti dei bianconeri. Missione compiuta, almeno la prima parte. La Juventus è atterrata a Madrid, dove domani sera (mercoledì 22 ottobre, ore 21:00) affronterà il Real Madrid nella terza, delicatissima giornata di Champions League. Il club bianconero ha documentato l’arrivo della squadra nella capitale spagnola con un video pubblicato sui propri canali social, tra cui Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) Le immagini mostrano i giocatori e lo staff tecnico, guidati da Igor Tudor e dal presidente Gianluca Ferrero, scendere dall’aereo e salire sul pullman che li porterà in albergo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, i bianconeri sono arrivati in Spagna: il VIDEO del club che mostra la vigilia vissuta dai bianconeri

