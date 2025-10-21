Real Madrid Juve emergenza totale per Xabi Alonso in difesa! Un altro stop alla vigilia della sfida contro i bianconeri | tutti gli aggiornamenti

Real Madrid Juve, emergenza totale per Xabi Alonso in difesa: le ultime novità sui giocatori che non ci saranno. Un’emergenza che si trasforma in un incubo. Il Real Madrid perde un altro pezzo pregiato in difesa e si presenterà alla sfida di Champions League contro la Juve con un reparto letteralmente decimato. Come riportato da Cope e confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, David Alaba non sarà della partita. Il difensore austriaco, infatti, non ha preso parte all’allenamento di rifinitura di questa mattina a Valdebebas, rimanendo all’interno del centro sportivo. Il motivo è un sovraccarico muscolare che lo costringerà a uno stop forzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

