Real Madrid Juve emergenza totale in difesa per i Blancos | gli ultimi aggiornamenti dall’allenamento degli spagnoli Novità anche su Mbappé

Real Madrid Juve, emergenza totale in difesa per i Blancos: tutti gli aggiornamenti dalla seduta odierna. Torna la Champions League e torna una delle sfide più storiche della competizione: Real Madrid-Juventus. I bianconeri, in piena crisi di risultati dopo il ko di Como, volano al Bernabeu per affrontare la squadra di Xabi Alonso, ma le notizie che arrivano da Madrid parlano di un’emergenza totale in difesa per i Blancos. La squadra spagnola, reduce dalla vittoria in campionato contro il Getafe (1-0, gol di Kylian Mbappé ), ha svolto questa mattina l’allenamento di rifinitura, e l’infermeria è apparsa decisamente affollata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

