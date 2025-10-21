Real Madrid Juve | chi parla in conferenza stampa con mister Tudor La decisione ufficiale alla vigilia del match di Champions League

di Marco Baridon Real Madrid Juve: chi parlerà in conferenza stampa con mister Igor Tudor. La decisione ufficiale alla vigilia del match di Champions League. Come appreso da , sarà Khéphren Thuram ad affiancare Igor Tudor nella conferenza stampa della vigilia di Real Madrid-Juventus. Il centrocampista francese parlerà ai media questa sera, alle ore 19:30, direttamente dalla sala stampa del Santiago Bernabéu. La scelta di portare un giocatore in conferenza non è mai casuale, e quella di Thuram è un’investitura importante. In un momento di crisi profonda, dopo il KO di Como e con la squadra in emergenza, Tudor si affida a uno dei suoi pilastri, a un giocatore che in questo avvio di stagione ha dimostrato di avere la personalità e la qualità per reggere il peso della maglia bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

