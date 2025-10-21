Real con ' Kyller' Mbappé da record | va in gol da 11 partite Tutta la Juve ha segnato quanto lui

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici sono le reti del francese in stagione e quelle complessive dei bianconeri. L'ex Psg tra Liga e Francia non resta a secco dal 5 settembre. Xabi Alonso: "La sua importanza va ben oltre i gol". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

