Real con ' Kyller' Mbappé da record | va in gol da 11 partite Tutta la Juve ha segnato quanto lui
Quindici sono le reti del francese in stagione e quelle complessive dei bianconeri. L'ex Psg tra Liga e Francia non resta a secco dal 5 settembre. Xabi Alonso: "La sua importanza va ben oltre i gol". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
