Re Carlo in bilico la reazione del Palazzo dopo la rinuncia di Andrea

Dilei.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Re Carlo non si ferma davanti allo scandalo causato da suo fratello Andrea e si dedica totalmente agli impegni istituzionali. Mentre il Palazzo non perde tempo e mette in atto un importante cambiamento. Re Carlo, Andrea rinuncia al titolo di Duca di York: le conseguenze. Non c’è pace per Re Carlo. Nei tre anni di regno ha attraversato crisi profonde che hanno messo a dura prova la Monarchia. Il Sovrano ha dovuto affrontare una doppia diagnosi di cancro contemporaneamente. Una lo riguardava direttamente e, per quanto le notizie sulle sue condizioni di salute siano abbastanza rassicuranti, sappiamo che non è guarito. 🔗 Leggi su Dilei.it

re carlo in bilico la reazione del palazzo dopo la rinuncia di andrea

© Dilei.it - Re Carlo in bilico, la reazione del Palazzo dopo la rinuncia di Andrea

News recenti che potrebbero piacerti

Re Carlo, William senza scrupoli con Camilla: “Non la sopporta” - Il Principe del Galles infatti, contrariamente alle apparenze, ha in odio Camilla che considera responsabile ... Scrive dilei.it

Re Carlo, il talismano di Meghan Markle da 4mila dollari che lo irrita - Meghan Markle ha sfoggiato un nuovo anello con la pietra di Luna che è considerato un portafortuna, ma allo stesso tempo fa indispettire Re Carlo. Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Re Carlo Bilico Reazione