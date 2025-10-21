Re Carlo in bilico la reazione del Palazzo dopo la rinuncia di Andrea
Re Carlo non si ferma davanti allo scandalo causato da suo fratello Andrea e si dedica totalmente agli impegni istituzionali. Mentre il Palazzo non perde tempo e mette in atto un importante cambiamento. Re Carlo, Andrea rinuncia al titolo di Duca di York: le conseguenze. Non c’è pace per Re Carlo. Nei tre anni di regno ha attraversato crisi profonde che hanno messo a dura prova la Monarchia. Il Sovrano ha dovuto affrontare una doppia diagnosi di cancro contemporaneamente. Una lo riguardava direttamente e, per quanto le notizie sulle sue condizioni di salute siano abbastanza rassicuranti, sappiamo che non è guarito. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’amore in Bilico (tra un bacio ed un attacco di panico) Venerdì 10 ottobre 2025 – ore 21 Teatro Polivalente San Carlo Borromeo – Padova In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, vi invitiamo a uno spettacolo che mescola teatro, ir Vai su Facebook
Fotofinish Jasmine #Paolini ha tutte le armi per battere una Rybakina che mi dà l’impressione di essere più in bilico psicologicamente rispetto a Jasmine. Anche perché chi insegue fa sempre,per definizione, più fatica. #tennis - X Vai su X
Re Carlo, William senza scrupoli con Camilla: “Non la sopporta” - Il Principe del Galles infatti, contrariamente alle apparenze, ha in odio Camilla che considera responsabile ... Scrive dilei.it
Re Carlo, il talismano di Meghan Markle da 4mila dollari che lo irrita - Meghan Markle ha sfoggiato un nuovo anello con la pietra di Luna che è considerato un portafortuna, ma allo stesso tempo fa indispettire Re Carlo. Secondo dilei.it