Rbr il ko di Verona è una ferita aperta | Fatichiamo contro le squadre fisiche

È un ko che fa male, quello di Verona, perché la Dole si è riscoperta senza difesa pur in una giornata in cui l’attacco ha funzionato più che bene. Tra i migliori ecco Giovanni Tomassini, che da capitano ed ex della sfida, non ha fatto mancare il suo apporto. Per lui 15 punti con 13 da due, 37 da tre e 45 ai liberi. Non sono bastati, ma non perché le combinazioni tra gli esterni abbiano funzionato male. Tutt’altro. "Nei primi due quarti abbiamo giocato il miglior basket d’attacco dell’anno, parametrandolo anche al tipo di avversario che avevamo di fronte – dichiara il capitano biancorosso –. Anche in difesa non siamo andati troppo male, perché non puoi pensare di contenere del tutto Verona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

