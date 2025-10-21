Raw 20.102025 I nuovi campioni

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Golden 1 Center di Sacramento, California. Lo show inizia con Adam Pearce che raggiunge il ring per parlare di quanto successo al termine della scorsa puntata di Raw con il turn di Bron Breakker e Bronson Reed su Seth Rollins. Ma proprio questi ultimi insieme a Paul Heyman lo interrompono. Adam dice che per colpa del loro attacco Seth dovrà operarsi e il titolo reso vacante. Il medesimo verrà assegnato a Saturday Night Main Event, a Salt Lake City, dove CM Punk affronterà il vincitore della Battle Royal che si terrà nel corso della puntata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

