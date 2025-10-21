Rauseo Lega | Serve un piano di rifacimento delle strade consortili dei distretti industriali irpini

«È necessario avviare con urgenza un grande piano di rifacimento delle strade consortili che collegano i distretti industriali dell’Irpinia».Lo dichiara Franco Rauseo, Coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega, sottolineando la gravità delle condizioni in cui versa la viabilità del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

