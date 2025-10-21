Ratatouille esiste vive a Roma ed è l’adorabile star di un video virale al ristorante vista Colosseo

Non credevano ai loro occhi i due turisti che, seduti al loro tavolo, con vista sul Colosseo, quando è comparso all’improvviso lui: un topolino attirato dal profumo del cibo. È successo a Roma e il momento è stato immortalato diventando subito virale. Anche per un motivo importante: la somiglianza tra il topo e Ratatouille il protagonista del film Pixar. Intenta a mangiare la sua cena, che consisteva in un piatto di pasta e in una pizza, la coppia è rimasta senza fiato quando ha visto sbucare dal muro il ratto. Nulla di minaccioso, anzi. Come si può vedere il piccolo stava sniffando col suo musetto l’odore delle pietanze, proprio come avrebbe fatto il suo alter ego cinematografico, un animaletto desideroso di diventare chef a dispetto della sua natura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

