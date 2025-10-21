Rassegna ' InConcerto' a San Giovanni Rotondo c' è la pianista e poetessa Ivana Marija Ivanovic

La rassegna musicale internazionale ‘InConcerto’ torna a San Giovanni Rotondo con un programma unico e affascinante: ‘Echi croati nel Romanticismo europeo’. La pianista e poetessa Ivana Marija Ivanovic sarà la protagonista della serata, ospitata nella splendida cornice della chiesa di Sant'Orsola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

EVENTI Rassegna Musicale InConcerto: a San Giovanni Rotondo arrivano gli “Echi croati nel Romanticismo europeo” - Un’occasione imperdibile, dunque, per lasciarsi trasportare dalle note e dalle parole di Ivana Marija Ivanovic. Segnala statoquotidiano.it

