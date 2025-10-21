Cresce la domanda di energia del mondo. Il trend di aumento, quasi ininterrotto delle ultime decadi, nel 2024, ha registrato un nuovo incremento pari al 2% rispetto al 2023. Il mix di fonti è sostanzialmente stabile e quelle tradizionali continuano a rivestire il ruolo principale. Il dato emerge dalla 24ª edizione del World energy review (Wer), la rassegna statistica di Eni che fornisce una lettura dettagliata delle principali tendenze del settore energetico mondiale (petrolio, gas, rinnovabili e minerali critici). Il rapporto segnala anche per completezza indicatori chiave (popolazione, PIL, generazione elettrica ed emissioni di CO2) al fine di comprendere in modo integrato le dinamiche di mercato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rapporto Eni-Wer, cresce la domanda di energia del mondo