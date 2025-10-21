rapine nei ristoranti di viale geno diciannovenne arrestato

La Squadra Volante di Como, domenica mattina ha arrestato per rapina, Mohamed Adam Abdellauoi, tunisino di 19 anni senza fissa dimora in Italia, denunciandolo inoltre per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Verso le 7 due volanti, transitando in viale Geno, si sono trovate davanti al diciannovenne con il viso sporco di sangue, che correva rincorso da un uomo che urlava chiedendo aiuto agli agenti. Gli agenti lo hanno fermato, recuperando un registratore di cassa che aveva perso durante la corsa. Chi lo stava rincorrendo era il proprietario di un esercizio commerciale poco distante, che ha spiegato agli agenti di aver sorpreso il ragazzo all’interno del suo locale mentre rovistava e si impossessava dei contanti della cassa e che lo stesso aveva minacciato con un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

