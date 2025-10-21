Rapine nei ristoranti di viale Geno Diciannovenne arrestato
La Squadra Volante di Como, domenica mattina ha arrestato per rapina, Mohamed Adam Abdellauoi, tunisino di 19 anni senza fissa dimora in Italia, denunciandolo inoltre per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Verso le 7 due volanti, transitando in viale Geno, si sono trovate davanti al diciannovenne con il viso sporco di sangue, che correva rincorso da un uomo che urlava chiedendo aiuto agli agenti. Gli agenti lo hanno fermato, recuperando un registratore di cassa che aveva perso durante la corsa. Chi lo stava rincorrendo era il proprietario di un esercizio commerciale poco distante, che ha spiegato agli agenti di aver sorpreso il ragazzo all’interno del suo locale mentre rovistava e si impossessava dei contanti della cassa e che lo stesso aveva minacciato con un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ardea, altre tre rapine per la banda Arrestati nel marzo scorso dopo un colpo con pistola da Acqua&Sapone, a tre giovani sono state contestate altre tre rapine supermercati e ristoranti. Due in carcere, uno ai domiciliari Due supermercati, un ristorante… - X Vai su X
Due rapine in poche ore, la stessa zona, lo stesso modus operandi. Arrestato un uomo Vai su Facebook
Rapine nei ristoranti di viale Geno. Diciannovenne arrestato - La Squadra Volante di Como, domenica mattina ha arrestato per rapina, Mohamed Adam Abdellauoi, tunisino di 19 anni ... Come scrive msn.com
Colpi in serie in viale Geno, 19enne tunisino arrestato per rapina - Tre colpi uno dopo l’altro in viale Geno, 19enne tunisino arrestato per rapina. Secondo espansionetv.it
Como, fa razzia in Viale Geno in tre ristoranti. Rubati 5 smartphone, collane, anelli, orologi e contanti. Arrestato un 19enne - La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha arrestato per rapina, un 19enne tunisino, senza fissa dimora in Italia, denunciandolo inoltre in stato di libertà per porto d’armi od oggetti atti ad offe ... Da comozero.it