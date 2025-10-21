Rapina sul lungomare di Giardini 20enne ai domiciliari | aggredì un giovane per rubargli cellulare portafoglio e droga

21 ott 2025

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un ventenne messinese, già conosciuto dalle forze dell’ordine, gravemente indiziato di rapina aggravata in concorso.Il provvedimento è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it



