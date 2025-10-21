Rapina sul lungomare di Giardini 20enne ai domiciliari | aggredì un giovane per rubargli cellulare portafoglio e droga

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un ventenne messinese, già conosciuto dalle forze dell’ordine, gravemente indiziato di rapina aggravata in concorso.Il provvedimento è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rapina assurda a Latina: 14enne aggredito a bastonate per la microcar, ladri in fuga sul lungomare Vai su Facebook

Rapina sul lungomare Trieste, arrestato a Salerno un uomo di 35 anni https://salernonotizie.it/2025/10/10/rapina-sul-lungomare-trieste-arrestato-a-salerno-un-uomo-di-35-anni… - X Vai su X

Rapinò un giovane sul lungomare di Giardini Naxos: 20enne arrestato dai carabinieri - È accusato di aver rapinato e picchiato un giovane oltre un anno fa e adesso è finito agli arresti. Da sikilynews.it

Violenta rapina a Giardini Naxos nel settembre 2024: arrestato un 20enne - Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito un 24enne insieme ad altri complici non ancora identificati ... Si legge su messina.gazzettadelsud.it