Rapina da 20mila euro in una tabaccheria 48enne finisce in carcere

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere, su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord, un uomo di 48 anni per una rapina da 20mila euro commessa nel mese di agosto presso una tabaccheria di San Cipriano d’Aversa; l’indagato ha precedenti proprio per rapina e altri reati contro il patrimonio. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e realizzate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, è emerso che il 28 agosto il 48enne entrò nella tabaccheria di via Cavour a San Cipriano d’Aversa e, armato di coltello, minacciò il titolare impossessandosi prima della somma di 18. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapina da 20mila euro in una tabaccheria, 48enne finisce in carcere

