Rapina da 20mila euro in tabaccheria | arrestato dopo 2 mesi di indagini

Dopo due mesi d’indagine i carabinieri chiudono il cerchio e individuano l’autore della rapina da 20mila euro ai danni di una tabaccheria di San Cipriano d’Aversa.I fatti sono avvenuti ad agosto di quest’anno quando l’indagato si sarebbe introdotto nell’attività commerciale con il volto travisato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

