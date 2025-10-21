Rapina alle Poste nel Casertano ex direttore assolto dopo 9 anni | era accusato di complicità

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude dopo 9 anni il processo per una rapina in un ufficio postale a Teverola (Caserta): assolti l'ex direttore, accusato di complicità, e i due presunti rapinatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

