Rapina alle poste finisce l' incubo giudiziario per l' ex direttore
Finisce l’incubo giudiziario per Stefano Ruggiero, già direttore dell’ufficio postale di Teverola, accusato di aver partecipato moralmente alla rapina avvenuta all’interno dell’istituto nel 2015.Il tribunale collegiale di Napoli Nord, presidente Paccharini, lo ha assolto insieme ai due presunti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
