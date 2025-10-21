Rapina al Louvre | l’ombra delle Pink Panthers gli ex militari dei Balcani dietro al colpo clamoroso
Il colpo al Louvre di domenica mattina continua a tenere col fiato sospeso investigatori e opinione pubblica. Mentre una sessantina di agenti della brigata anticrimine della polizia giudiziaria parigina e dell’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico di beni culturali sono mobilitati nelle indagini, le possibilità di ritrovare la preziosissima refurtiva e gli autori del furto diminuiscono ora dopo ora, nonostante le rassicurazioni del presidente Macron. La facilità sconcertante con cui quattro banditi sono riusciti a scappare con i gioielli a bordo di due scooter rappresenta un elemento che rende la caccia un’impresa quasi disperata. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Caccia al commando della #rapina al #Louvre. Infuria la polemica sulla sicurezza. Gli esperti sui gioielli rubati: "Difficile rivenderli, anche se scomposti". #Tg1 Cristina Clementi
