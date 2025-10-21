La notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 alcuni uomini incappucciati fecero irruzione all'interno all'interno dell'oratorio San Lorenzo di Palermo per trafugare un'opera collocata lì dentro da tre secoli La rapina avvenuta al Louvre di Parigi lo scorso weekend è stato un caso eclatante, ma di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rapina al Louvre, il precedente del 1969: il furto del quadro la "Natività" di Caravaggio a Palermo ad opera della mafia per "contrattare con lo Stato"