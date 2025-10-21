Rapina al Louvre il precedente del 1969 | il furto del quadro la Natività di Caravaggio a Palermo ad opera della mafia per contrattare con lo Stato
La notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 alcuni uomini incappucciati fecero irruzione all'interno all'interno dell'oratorio San Lorenzo di Palermo per trafugare un'opera collocata lì dentro da tre secoli La rapina avvenuta al Louvre di Parigi lo scorso weekend è stato un caso eclatante, ma di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Caccia al commando della #rapina al #Louvre. Infuria la polemica sulla sicurezza. Gli esperti sui gioielli rubati: “Difficile rivenderli, anche se scomposti”. #Tg1 Cristina Clementi - X Vai su X
Caccia al commando della #rapina al #Louvre. Infuria la polemica sulla sicurezza. Gli esperti sui gioielli rubati: “Difficile rivenderli, anche se scomposti”. #Tg1 Cristina Clementi Vai su Facebook
Furto al Louvre, il precedente della Gioconda che coinvolse un italiano e l'altro capolavoro mai più ritrovato - L'imbianchino con i baffi neri finti che è passato alla storia rendendo la Monna Lisa un'opera di fama planetaria ... Segnala affaritaliani.it
Furto al Louvre, polizia al lavoro dopo la rapina: rilievi nell’area dei gioielli rubati - Ad agire sono state quattro persone che hanno finto di essere degli operai ... Riporta msn.com