Ottantotto milioni di euro. È questo il valore stimato dal curatore del Louvre per i gioielli rubati domenica mattina nella rapina messa a segno dalla “banda degli operai” nella sala 705, dalla quale sono stati sottratti i tesori della corona di Francia. Una somma “estremamente spettacolare”, ma che “non ha nulla di paragonabile ai danni storici”, ha spiegato il procuratore di Parigi Laure Beccuau. La magistrata ha specificato che i criminali “non guadagneranno” questa somma “se hanno avuto la pessima idea di fondere questi gioielli”. Da tre giorni, la polizia è sulle tracce dei quattro criminali che hanno rubato otto gioielli, perdendone un nono nella fuga, in una rapina fuori dal comune che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del museo più famoso del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rapina al Louvre: “I gioielli valgono 88 milioni”. E Macron respinge le dimissioni della direttrice