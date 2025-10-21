rapina ad ufficio postale dopo nove anni ex direttore viene assolto

Tempo di lettura: 3 minuti Il tribunale di Napoli Nord ha assolto dall’accusa di rapina per non aver commesso il fatto l’ex direttore dell’ufficio postale di Teverola (Caserta) Stefano Ruggiero e altri due imputati, Giuseppe Iaccarino e Francesco Lindner: questi ultimi due ritenuti gli esecutori materiali di una rapina avvenuta all’ufficio postale di Teverola nel 2015, cui secondo l’accusa aveva concorso come complice “interno” proprio Ruggiero. La sentenza di assoluzione chiude un incubo in cui era finito Ruggiero, ora in pensione, ma che in seguito al coinvolgimento nell’indagine della Procura di Napoli Nord ha avuto seri problemi fisici, cardiologici in particolare, subendo anche diverse operazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

